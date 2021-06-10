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"أوبك": أسعار النفط حققت مكاسب قوية بنحو 6% خلال مايو الماضي

الخميس 10/يونيو/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
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ذكرت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، أن أسعار النفط الخام الفورية شهدت مكاسب قوية خلال مايو الماضي، حيث ارتفعت في المتوسط بنحو 6% على أساس شهري.

وأوضحت المنظمة - في تقريرها الشهري الذي أصدرته اليوم الخميس، أن أسعار النفط الخام استقرت عند أعلى مستوياتها في عدة أشهر، وسط أساسيات قوية لسوق النفط، متوقعة حدوث مزيد من التعافي في الطلب على النفط مع انطلاق موسم القيادة الصيفي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع سلة أوبك المرجعية بمقدار 3.67 دولار أو بنسبة 5.8% شهريا خلال مايو الماضي بمتوسط 66.61 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2019.

وحول أداء الاقتصاد العالمي، أبقى التقرير توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2021 دون تغيير عند 5.5% على الرغم من استمرار الشكوك الخاصة بسلالات فيروس "كورونا" المتحورة، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الديون السيادية في العديد من المناطق والضغوط التضخمية.

ونوه بأنه تم مراجعة النمو الاقتصادي الأمريكي في عام 2021 بالزيادة الطفيفة ليبلغ 6.4% بعد انكماش بنسبة 3.5% في 2020، كما تم خفض توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في عام 2021 بشكل طفيف لتسجل 4.1% بعد انكماش بنسبة 6.7% في العام الماضي.

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