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"جحا وبديل حماره " بثقافة أسوان

الخميس 10/يونيو/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة عروض الموسم المسرحي بفرع ثقافة اسوان، حيث يقام على مسرح قصر ثقافة كوم امبو العرض المسرحي "جحا وبديل حماره"، ويستمر حتى يوم ١٥ يونيو الحالى.



العرض تأليف حسام الدين عبد العزيز، ديكور وملابس هانى محمد أحمد، موسيقى وألحان محمد حسام، استعرضات شعبان فوزى، إخراج هانى فهمى.


تدور أحداث العرض عن نوادر جحا وعلاقة بالناس والجار السو وهو النخاس والمراربى فى البلد الذى يملك كل شىء فيها معدا بيت جحا، وتتطور الاحدث والمواقف فى شكل كوميدى ساخر إلى حين يقوم النخاس بقطع ديل حمار جحا وأخذ حمار جحا منه ويتمسك جحا بديل حماره الى حين أرجع الحمار كامل أم لا.
العرض تمثيل فرقة قصر ثقافة كوم امبو "خالد عبدالعظيم فى دور "جحا"، رضا عبد الكريم فى دور "ابوالنخاسيس"، صباح عبيد فى دور "لطوف"، إبراهيم محمد جوبا فى دور "الحمار شي حا"، كريم عصام فى دور 'جحجوح"، أحمد طلب فى دور "القاضي"، على محمد على فى دور "شلفط"، إيمان حسان فى دور "تاماره"، رشاد على فى دور "ابن العم"، مصطفى خالد فى دور "ابن العم"، أهل البلد كلا من جابر محمود فى دور 'الحفار"، سيد عبدالمنعم فى دور "الجزار"، محمود شوقى فى دور "النجار".
"جحا وبديل حماره " بثقافة أسوان
"جحا وبديل حماره " بثقافة أسوان
"جحا وبديل حماره " بثقافة أسوان
"جحا وبديل حماره " بثقافة أسوان
"جحا وبديل حماره " بثقافة أسوان
"جحا وبديل حماره " بثقافة أسوان
"جحا وبديل حماره " بثقافة أسوان
"جحا وبديل حماره " بثقافة أسوان

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