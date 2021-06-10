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وصول أحدث جهاز رادار أرضي في العالم لكفر الشيخ للكشف عن شبكات المرافق والبنية التحتية

الخميس 10/يونيو/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أطلع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، بحضور اللواء أشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة،على أحدث جهاز رادار أرضي في العالم، موديل sir 4000 ،ضمن انشاء مركز شبكات المرافق بالمحافظة، والذي تسلمته المحافظة، اليوم الخميس، بحضور أحمد السيد عجلان، مدير وحدة الجيومكانية، ورؤساء الاقسام الفنية بالوحدة،المهندسة مروة عراقي، والمهندسة أمنية أحمد، والمهندسة مروة عثمان، والمهندس محمد عوض.


وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الجهاز ضمن مجموعة أحدث الاجهزة المساحية،واجهزة الكشف عن المرافق في العالم التي قامت المحافظة بتدعيم الوحدة الجيومكانية بها،لتحقيق وتنفيذ رؤية المحافظة في تكامل البنية المعلوماتية وفق أحدث التقنيات، وتوفير أحدث الخدمات لأهالي المحافظة،وتتمثل رؤية المحافظة في الإطار التكنولوجي،والتي تلبي مجموعة من الأهداف هي في مجملها غاية ملحة وضرورية ومهمة للقرار التخطيط والتنموي،وتعمل على انشاء قاعدة بيانات للبنية الأساسية "تحتية، وفوقية" مع استمرار تحديث هذه البيانات ووضعها في صورة مساحية دقيقة،وعلى خرائط رقمية وورقية،وحماية استثمارات المرافق في باطن الارض، والتنسيق بين هيئات وشركات المرافق والمراكز قبل البدء في أي مشروع.

وأضاف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، تتعدد مهام الجهاز والهدف منه، ومنها منع الحفر العشوائي تأمينا للمرافق وحماية للبيئة،ومعاونة أجهزة المرافق الخدمية،لتنفيذ أعمال الحفر دون اتلاف او تدمير للمرافق،والمساهمة بقواعد بيانات وخرائط دقيقة للتخطيط لشبكات البنية التحتية، مؤكدًا أن أهم ما يميز ذلك الجهاز عن الاجهزة المماثلة ويعطيه قدرات فائقة، لأنه مزود ببرامج لتحسين جودة الصورة وتغيير الألوان وتعديل التباين في الصور الملتقطة،ومزود بالعديد من الفلاتر لجودة المسح، ولديه إمكانية تحليل الصورة بدقة عالية وتغيير الالوان، بالإضافة لعرضه صور ثلاثية الابعاد.

وقال نائب المحافظ، إن وحدة الجيومكانية تستطيع تقديم العديد من الخدمات للجهات والمواطنين، منها بيانات وخرائط المرافق في باطن الارض،وبيانات وخرائط مساحية بواسطة أحدث النظم والتقنيات العلمية،واعمال الميزانية الشبكية،وتحويل البيانات إلى خرائط جغرافية "ورقية، ورقمية"،وانشاء شبكات نقاط الأصل "الترافيرسات، مثلثات، روبيرات".

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