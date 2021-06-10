عودة الأمطار.. الأرصاد تصدر بيانًا مهمًا حول طقس نهاية الأسبوع

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 11 يونيو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.



وجاءت كالتالي:



حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



الظواهر الجوية:



- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة (20% تقريبًا).



