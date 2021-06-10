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عودة الأمطار.. الأرصاد تصدر بيانًا مهمًا حول طقس نهاية الأسبوع

الخميس 10/يونيو/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 11 يونيو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة (20% تقريبًا).

عودة الأمطار.. الأرصاد تصدر بيانًا مهمًا حول طقس نهاية الأسبوع
عودة الأمطار.. الأرصاد تصدر بيانًا مهمًا حول طقس نهاية الأسبوع

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