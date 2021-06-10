مترو الانفاق يعلن تأخير أول قطار من محطة المرج الجديدة بإتجاه حلوان

اعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه نظرا لإقامة أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة وإستمرار العمل به حتى السادسة صباحا من يوم غد الجمعة الموافق ١١٦٢٠٢١ الأمر الذى يلزم تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة بإتجاه حلوان بالخط الأول ليتحرك فى تمام الساعة السادسة وربع صباحا بدلا من الساعة الخامسة وربع صباحا على أن يتم قيام أول قطار من محطة المرج القديمة متجه إلى محطات حلوان فى تمام الساعة الخامسة وربع صباحا من يوم غد الجمعة فقط.



أوضحت الشركة أن قيام أول قطار من المحطات الإنتهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة ٥:١٥ ص، وقيام أخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة ١١:٣٠ م ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١١:١٥ م، وقيام أخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة ١١:٣٥ م، وقيام أخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١١:١٥ م ومن محطة العتبة الساعة ١١:٥٥ م.



وأضافت الشركة فى بيانها أنه يتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة ١٢:٠٠ ص، ويتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة ١١:٥٥ م.