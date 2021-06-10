معلول وديانج وبواليا ينضمون لبعثة الأهلي في تونس بعد انتهاء مهمتهم مع منتخباتهم





قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن ثلاثي الفريق الدولي، علي معلول وأليو ديانج ووالتر بواليا، سوف ينضمون لبعثة الأهلي في تونس عقب انتهاء معسكرات منتخباتهم الدولية.





وأضاف مدير الكرة بالنادي أن الثلاثي سوف ينتهي من ارتباطات منتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة في تونس، ويستمرون هناك لينضموا إلى بعثة الأهلي وعدم العودة إلى القاهرة.





ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٦ أيام.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب دور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم ١٩ من الشهر الجاري.



