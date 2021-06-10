الزراعة: استنبطنا 25 نوع جديد من التقاوي الزراعية (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية اهتمت بقطاع الزراعة بشكل كبير، حيث كان هناك توجه للتوسع في المساحات الزراعية، وزيادة الطاقة الانتاجية للأراضي.



وأشار "القرش"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أنهم اطلقوا مشروعات لتحسين نظم الري، واستنباط تقاوي الخضر والفواكه، لافتا إلى أنه تم استنباط أكثر من 25 نوع من التقاوي المختلفة لعدد كبير من المحاصيل الزراعية.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنهم يسعون إلى التحول الرقمي بخدمات الوزارة سعيا وراء الوصول إلى الفلاح بشكل أسرع، كما تم اطلاق منظومة كارت الفلاح والذي يساعد الفلاح على الحصول على الخدمات التي توفرها الوزارة بشكل أيسر..

