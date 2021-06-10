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شوقي غريب يُعلن تشكيل منتخب مصر الأولمبي ضد جنوب إفريقيا

الخميس 10/يونيو/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي تشكيل الفريق الذي يواجه منتخب جنوب أفريقيا وديا ضمن برنامج الإعداد لاولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو.

جاء التشكيل كالآتي:- 

محمد صبحي لحراسة المرمي

 وأمامه محمد عبدالسلام واسامه جلال ومحمد عبدالمنعم.. كريم العراقي ..احمد فتوح.

خط الوسط: اكرم توفيق ...ابراهيم عادل.

خط الهجوم: رمضان صبحي .. احمد ياسر ريان ...مصطفي محمد

ويذكر أن منتخب مصر الأولمبي توج ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام عام 2019 وصعد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر القادم.

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