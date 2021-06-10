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شوقي غريب يُعلن تشكيل منتخب مصر الأولمبي ضد جنوب إفريقيا
الخميس 10/يونيو/2021 - 06:51 م
محمد جمال
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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي تشكيل الفريق الذي يواجه منتخب جنوب أفريقيا وديا ضمن برنامج الإعداد لاولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو.
جاء التشكيل كالآتي:-
محمد صبحي لحراسة المرمي
وأمامه محمد عبدالسلام واسامه جلال ومحمد عبدالمنعم.. كريم العراقي ..احمد فتوح.
خط الوسط: اكرم توفيق ...ابراهيم عادل.
خط الهجوم: رمضان صبحي .. احمد ياسر ريان ...مصطفي محمد
ويذكر أن منتخب مصر الأولمبي توج ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام عام 2019 وصعد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر القادم.
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