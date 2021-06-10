شوقي غريب يُعلن تشكيل منتخب مصر الأولمبي ضد جنوب إفريقيا





أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي تشكيل الفريق الذي يواجه منتخب جنوب أفريقيا وديا ضمن برنامج الإعداد لاولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو.





جاء التشكيل كالآتي:-





محمد صبحي لحراسة المرمي





وأمامه محمد عبدالسلام واسامه جلال ومحمد عبدالمنعم.. كريم العراقي ..احمد فتوح.





خط الوسط: اكرم توفيق ...ابراهيم عادل.





خط الهجوم: رمضان صبحي .. احمد ياسر ريان ...مصطفي محمد





ويذكر أن منتخب مصر الأولمبي توج ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام عام 2019 وصعد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر القادم.



