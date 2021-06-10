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النصر يعسكر لبتروجت وطارق السيد يطالب اللاعبين بحصد نقاط المباراة

الخميس 10/يونيو/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
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دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر معسكر مغلق اليوم عقب انتهاء المران استعدادا لمواجهة بتروجيت غدا الجمعة علي ملعب النصر ضمن الجولة 27 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية .

واختتم الغريق تدريباته وسط حالة من التركيز الشديد حيث يسعي اللاعبين لمواصلة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط .

ويدخل النصر هذا اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 35 نقطة ويأتي بتروجيت في المركز الثامن برصيد 34 نقطة .

وركز طارق السيد المدير الفني لفريق. النصر خلال التدريبات علي النواحي الفنية والتأكيد علي مميزات فريق بتروجيت وايقاف العناصر الخطيرة في الفريق والتركيز علي مواطن الضعف لاستغلالها .

وطالب اللاعبين بضرورة نسيان مباراة الترسانة بكل مميزاتها وخوض مباراة. بتروجيت بشكل منفصل وخوض كل مباراة علي حدي .

وأكد طارق السيد المدير الفني لفريق النصر ان مواجهة فريق بتروجيت صعبة ولكن سنستغل أن المباراة مقامه علي ملعبنا وسنقاتل من أجل حصد الثلاث نقاط وكسر حالة عدم التوفيق علي ملعبنا .

وقال طارق السيد أن بتروجيت فريق محترم يقوده مدرب كبير وإن حرص علي تجهيز اللاعبين نفسيا للمباراة بالإضافة إلي جاهزيتهم فنيا وبدنيا وان التدريبات الأيام الماضية شهدت مستوي جيد من اللاعبين وحالة من التركيز الشديد .

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