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وصول معدات جديده ضمن أسطول مياه القليوبية
الخميس 10/يونيو/2021 - 06:57 م
محمد ضوه
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أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تدعيم إسطول الشركة الميكانيكي بـ2 معدات ثقيلة إيطالي مجهزة بونش إنقاذ حمولة 15 طن، لخدمات نقل المواسير ومعدات الحفر اللازمة لأعمال الإحلال والتجديد ونقل الديزل في أوقات الطوارئ بتكلفة تقديرية تصل إلى 4 مليون جنيه.
وأضاف مجاهد، خلال تفقده السيارات الجديدة، أن الشركة تواصل جهودها لتقديم خدمة مميزة للمشتركين من خلال تطوير منظومة العمل بكافة فروعها، مُؤكدًا جاهزية تلك السيارات للعمل، للحفاظ على الجهود التي تبذلها الشركة في تطوير مجال مياه الشرب والصرف الصحي
ووجه رئيس الحملة الميكانيكية وقطاع الورش، باإصلاح وصيانة المعدات بصفة دورية، وذلك لضمان كفاءة السيارات، للتأكد من تقديم أفضل الخدمات لأهالي القليوبية.
ووجه مجاهد، بإعداد تقرير فني لجميع سيارات الشركة، ومتابعة تركيب جهاز GPS بجميع السيارات، وذلك بهدف فرض الرقابة، وضبط خطوط سير السيارات وتتبعها، ومنع سرقتها.
وأضاف مجاهد، خلال تفقده السيارات الجديدة، أن الشركة تواصل جهودها لتقديم خدمة مميزة للمشتركين من خلال تطوير منظومة العمل بكافة فروعها، مُؤكدًا جاهزية تلك السيارات للعمل، للحفاظ على الجهود التي تبذلها الشركة في تطوير مجال مياه الشرب والصرف الصحي
ووجه رئيس الحملة الميكانيكية وقطاع الورش، باإصلاح وصيانة المعدات بصفة دورية، وذلك لضمان كفاءة السيارات، للتأكد من تقديم أفضل الخدمات لأهالي القليوبية.
ووجه مجاهد، بإعداد تقرير فني لجميع سيارات الشركة، ومتابعة تركيب جهاز GPS بجميع السيارات، وذلك بهدف فرض الرقابة، وضبط خطوط سير السيارات وتتبعها، ومنع سرقتها.
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