وصول معدات جديده ضمن أسطول مياه القليوبية

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تدعيم إسطول الشركة الميكانيكي بـ2 معدات ثقيلة إيطالي مجهزة بونش إنقاذ حمولة 15 طن، لخدمات نقل المواسير ومعدات الحفر اللازمة لأعمال الإحلال والتجديد ونقل الديزل في أوقات الطوارئ بتكلفة تقديرية تصل إلى 4 مليون جنيه.



وأضاف مجاهد، خلال تفقده السيارات الجديدة، أن الشركة تواصل جهودها لتقديم خدمة مميزة للمشتركين من خلال تطوير منظومة العمل بكافة فروعها، مُؤكدًا جاهزية تلك السيارات للعمل، للحفاظ على الجهود التي تبذلها الشركة في تطوير مجال مياه الشرب والصرف الصحي



ووجه رئيس الحملة الميكانيكية وقطاع الورش، باإصلاح وصيانة المعدات بصفة دورية، وذلك لضمان كفاءة السيارات، للتأكد من تقديم أفضل الخدمات لأهالي القليوبية.



ووجه مجاهد، بإعداد تقرير فني لجميع سيارات الشركة، ومتابعة تركيب جهاز GPS بجميع السيارات، وذلك بهدف فرض الرقابة، وضبط خطوط سير السيارات وتتبعها، ومنع سرقتها.