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رئيس قسم البكتريا بجامعة القاهرة: مصر من أوائل الدول التي نجحت في مواجهة كورونا (فيديو)

الخميس 10/يونيو/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت نهلة عبدالوهاب، رئيس قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة، إن مصر من أوائل الدول التي نجحت في مواجهة جائحة كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت بصورة كبيرة في السيطرة على الإصابات اليومية بالفيروس.

وأضافت "نهلة" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس أن اختلاف تأثير لقاحات فيروس كورنا من شخص إلى آخر ترجع إلى استجابة الشخص المناعية وهذا يتحدد تبعًا لتكوينه الجيني وعاداته الصحية.

وأشارت إلى أنه يفضل لأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر وأمراض القلب أن يكون دائمًا على تواصل مع الطبيب المعالج وعمل التحاليل الطبية الملائمة قبل الإقبال على اللقاح.

واعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 800 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 198632 حتى أمس.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 765 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 270292 من ضمنهم 198632 حالة تم شفاؤها، و15471 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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