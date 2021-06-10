تهديد انتهى بـ"نيران مشتعلة في ميكانيكي ومساعده".. ماذا حدث في الشيخ زايد؟

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات إشعال ميكانيكي ومساعده النيران في جسدهما بمدينة الشيخ زايد، إذ تبين أنه حال تشميع قوة من شرطة المرافق تنسيقا مع رجال جهاز مدينة الشيخ زايد، الورشة الخاصة بالأول اعترض على ذلك.



وبينت التحريات أن الميكانيكي هدد بإشعال النيران في نفسه، وسكب بنزين على نفسه، وأثناء ذلك اشتعلت النيران بجسده.



تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، بإشعال شخصين النيرن في جسدهما بنطاق الحي الثاني بدائرة القسم.



وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.



تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث الشيخ زايد والمقدم إسلام سمير وكيل الفرقة توصلت إلى أن صاحب ورشة ميكانيكا يدعى "علاء الدين.ط"، 25 سنة ومساعده "بدر.ع"، 18 سنة أشعلا النيران في جسدهما.



ونتج عن الحادث إصابة الأول بحروق 90 %، والثاني بحروق تصل نسبتها إلى 35 سنة ونقلا إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.