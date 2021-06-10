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آخر تطورات إصابة نجم الأهلي

الخميس 10/يونيو/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تواصل مع طاهر محمد طاهر للاطمئنان عليه وعلى تنفيذ برنامجه التأهيلي مع معسكر المنتخب الأوليمبي. 

وأوضح أبو عبلة أن اللاعب أدى برنامجه التأهيلي خلال الأيام الماضية، وهناك استجابة كبيرة للتخلص من آلام الكاحل تدريجيا. 

وأضاف أبو عبلة: «تحسن حالة طاهر التدريجية يشير إلى شفائه قبل السفر إلى تونس، استعدادًا لمواجهة فريق الترجي».

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٦ أيام. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب دور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم ١٩ من الشهر الجاري.

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