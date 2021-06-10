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آخر تطورات إصابة نجم الأهلي
الخميس 10/يونيو/2021 - 07:01 م
علي نبوي
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قال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تواصل مع طاهر محمد طاهر للاطمئنان عليه وعلى تنفيذ برنامجه التأهيلي مع معسكر المنتخب الأوليمبي.
وأوضح أبو عبلة أن اللاعب أدى برنامجه التأهيلي خلال الأيام الماضية، وهناك استجابة كبيرة للتخلص من آلام الكاحل تدريجيا.
وأضاف أبو عبلة: «تحسن حالة طاهر التدريجية يشير إلى شفائه قبل السفر إلى تونس، استعدادًا لمواجهة فريق الترجي».
ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٦ أيام.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب دور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم ١٩ من الشهر الجاري.
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