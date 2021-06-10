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صفقة غير متوقعة مطلوبة في برشلونة

الخميس 10/يونيو/2021 - 07:01 م
برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يسعى للتعاقد مع أحد نجوم روما الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن مسئولي النادي الكتالوني يخططون للتعاقد مع الإيطالي لورينزو بيليجريني نجم خط وسط روما الإيطالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيليجريني البالغ من العمر 24 عاماً هو من ناشيء نادي روما وأعاره الجيالوروسي إلى ساسولو الذي تألق في صفوفه بشكل رائع، حيث خاض مع الفريق 54 مباراة مسجلاً خلالها 11 هدفاً وصنع 8 تمريرات حاسمة لزملائه.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن بيليجريني شارك في 152 مباراة في مختلف البطولات وسجل 21 هدفاً وصنع 34 تمريرة حاسمة لزملائه منذ عودته إلى نادي العاصمة الإيطالية.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الكثيرين يرون أن النجم الإيطالي لا يزال قادر على التطور أكثر والتألق وتقديم مستويات مميزة. أما مع المنتخب الإيطالي، فخاض بيليجريني 17 مباراة وسجل هدفين حتى الآن.

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