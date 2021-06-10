انخفاض طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع السادس على التوالي





انخفض عدد الأمريكيين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على إعانات البطالة للأسبوع السادس مع إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي سريعا بعد تراجعه لأشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.





وأفادت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس -بحسب ما أورد موقع "يو إس نيوز" الإخباري الأمريكي- بانخفاض أعداد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بمقدار 9 آلاف من 385 ألف طلب لتصل إلى 376 ألف طلب خلال الأسبوع السابق.