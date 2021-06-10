شركة صينية تسعى للاستحواذ على 10% من طاقة الإماراتية

ذكرت وكالة بلومبرج أن شركة صينية تجري مباحثات للاستحواذ على 10% من شركة طاقة الإماراتية المدرجة في أبوظبي.





وأشارت الوكالة إلى أن شركة China Southern Power Grid الحكومية تجري محادثات مع البنوك لتمويل الصفقة المحتملة.





وتقدر قيمة الحصة التي تنوي الشركة الصينية الاستحواذ عليها بـ 4.2 مليار دولار وفق السعر السوقي للسهم.





وكانت شركة طاقة الإماراتية، أعلنت عن نتائجها المالية الموحدة للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، والتي حققت خلاله صافي دخل بلغ 1.4 مليار درهم، مقابل 548 مليون درهم خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.





ويرجع ذلك إلى الزيادة الكبيرة في مساهمة قطاع النفط والغاز، نظرًا إلى أن الربع الأول من عام 2020 تضمن تخفيضاً للقيمة الدفترية لأصول النفط والغاز بمقدار 1.5 مليار درهم بعد الضريبة.





وقالت الشركة في بيان إن إيراداتها بلغت 10.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ونتج ذلك بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز.