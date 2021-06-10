قافلة طبية علاجية بقرية الزهيري مركز بني عبيد والكشف على 755 مريض خلال يومين في الدقهلية

شهدت قرية الزهيري التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهبية قافلة طبية وقعت الكشف علي ٧٥٥ مريض خلال يومين.



جاء ذلك استمرارا لمسيرة القوافل الطبيه والعطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة، وبناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجيه مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا

وبناء على توجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية.



وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية الزهيري مركز بني عبيد خلال يومي 7، 8 يونيو 2021 حيث تم توقيع الكشف الطبي على 755 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة ( 2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة)



وقد كان البيان الختامي كالآتي: باطنة 220، أطفال. 234، عظام 83، جلدية 68، أسنان 44، جراحة. 39، نسا وتنظيم أسرة 67.



كما تم توفير 142 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد 264 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 123حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة ٣٠ ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 77 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 3 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم عمل قرار نفقه الدوله وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.