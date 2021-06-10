انطلاق كرنفال الغردقة الدولى للفنون بمشاركة 50 فنان من 15 دولة..23 يونيو



تستضيف مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، فعاليات كرنفال الغردقة الدولى للفنون فى دورته الرابعة، خلال الفترة من 23 من الشهر الجارى إلى مطلع الشهر المقبل، بالممشي السياحى بالغردقة، تحت رعاية عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبرعاية واستضافة الداو للتنمية وتنظيم أوستراكا للفنون، بمشاركة 50 فنان من 15 دولة أجنبية.

يشارك فى الكرنفال عدد من مشاهير الفن التشكيلى فى مصر و15 دولة أجنبية من بينها ألمانيا، وروسيا، وإيطاليا، وألبانيا، والسعودية، وسوريا، وأوكرانيا، ومقدونيا، والأردن، وبلجيكا، ودول أخري، بالإضافة إلى وفد كبير من الفنانين التشكيليين من روسيا من أساتذة الأكاديميات الفنية بمدن مختلفة فى روسيا.

ومن المقرر أن يشارك الفنانون منذ وصولهم إلى الغردقة فى برنامج فنى سياحى حافل، يبدأ برحلة بحرية إلى جزيرة براديس لعمل يوم فنى للرسم على مجسمات السيرف بورد القديمة لتحويلها إلى أعمالًا فنية رائعة.

وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، فى بيان له، إن الدورة الرابعة من فعاليات الكرنفال، سوف تشهد فعاليات متعددة تزامنًا مع عودة السياحة إلى مدن محافظة البحر الأحمر وبعد تطعيم %100 من العاملين بالقطاع السياحي ضد فيروس كورونا المستجد.

أضاف "حميدة"، أن برنامج فعاليات كرنفال الغردقة الدولى للفنون سوف يضم ورش للفنون من رسم وتصوير ونحت وتشكيل مجسمات وأيضًا فرق موسيقية متخصصة من كبار عازفي الآلات الموسيقية الشرقية من القاهرة، بمنطقه الداو أرت برومناد وجاليري أوستراكا للفنون بالممشى السياحى، كما تضم الفعاليات أيضًا فعالية "الغردقة فى عيون الفنانين والمقيمين" حيث يشهد هذا اليوم الرسم على المجسمات بجانب ورش الأطفال.

وأشار "حميدة"، إلى أن إقامة فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان تأتي مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المقررة، واشتراطات السلامة الصحية، مؤكدًا أن إقامة مثل هذه المهرجانات على أرض الغردقة تُعد خير وسيلة لتنشيط السياحة، مشيرًا إلى أن الغردقة تمتلك مقومات تجعلها قادرة على استضافة الأحداث العالمية.

وتختتم الفعاليات بحفل ختام يعرض فيه الأعمال الفنية والمجسمات التى أنجزت فى الورش بالإضافة لافتتاح معرض "فى رحاب الخيال" للدكتور عبد السلام عيد، أستاذ ورائد فن الجداريات بالإسكندرية، يوم 25 يونيه.



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