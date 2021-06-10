الأهلي يقترب من حسم صفقته الذهبية

اقترب مسئولو الأهلي من حسم صفقة كريم فؤاد ظهير النجوم المعار لفريق إنبي ليكون أولى صفقات المارد الأحمر الصيفية.





وحصل الأهلي على توقيع اللاعب في يناير الماضي تمهيدا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد أن تراجع الفريق البترولي عن تفعيل بند شراء اللاعب المقدر ب15 مليون جنيه.





وطلب موسيماني تدعيم الجبهة اليمني بالتعاقد مع كريم فؤاد تعويضا لرحيل أحمد فتحي لبيراميدز في بداية الموسم الحالي.





ومن المفترض أن ينهي مسئولو الأهلى الاتفاق مع إدارة فريق النجوم خلال الساعات القادمة، على أن يتم الإعلان عن الصفقة عقب مباراتي الترجي بدوري أبطال أفريقيا.





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها 19 يونيو الجاري في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس بتونس.



