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دكرنس يعمق جراح الحمام بالقسم الثاني

الخميس 10/يونيو/2021 - 07:24 م
دكرنس
دكرنس
هيثم حبيب
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حقق دكرنس بقيادة مجدى طلبة فوزا هاما اليوم على حساب ضيفه الحمام المطروحى بقيادة طارق الصاوى بهدفين دون مقابل فى المباراة التى أقيمت بملعب حمدينو عبدالجليل بنادى دكرنس ضمن مباريات الجولة 27 للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى.

وبدأ دكرنس اللقاء بتشكيل مكون :

أحمد ربيع ، عبدالحليم أدهم ، عماد حلمى ، أحمد حاتم ، محمد فوزى ، أميدو مواندا ، مؤمن سمير ، صلاح زايد ، عادل فكرى ، ڤالو ، محمد رمضان

بينما بدأ الحمام اللقاء بتشكيل مكون من :
إسلام السعيد ، إسلام محمد ، أحمد الشحات ، مصطفى رمضان ، أحمد عبدالعظيم ، بكر أحمد ، محمد ديابى ، أيمن شعبان ، محمد أحمد ، محمود محمد ، محمد أبوسريع.

الشوط الأول فى مجمل أحداثه كان سجال بين الفريقين رغم قلة الفرص وإنتهى بتقدم دكرنس بهدف محمد رمضان المنتقل لدكرنس قادما من سرس الليان فى إنتقالات يناير الماضى والذى إنفرد بمرمى إسلام السعيد حارس الحمام ليضعها بسهولة على يمين الحارس.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وعقب إطلاق صافرة محمد الغازى حكم اللقاء إعتراضات من جانب مسئولى الحمام بسبب تغاضى الحكم عن إحتساب ركلة جزاء لفريق الحمام وخروج طاقم التحكيم وسط حراسة رجال الأمن.

فى الشوط الثانى حاول فريق الحمام العودة مبكرا وإدراك التعادل إلا أن دفاعات دكرنس وحارس مرمى الفريق حالت دون وصول كرات الحمام إلى شباك الفريق قبل أن يقضى محمد فوزى لاعب دكرنس على أمال الضيوف فى العودة بعدما أضاف الهدف الثانى للفريق من ركلة جزاء واضحة إثر إعاقة محمد رمضان المنفرد تماما بمرمى الحمام لينتهى اللقاء بفوز دكرنس بثنائية فى مباراة أدارها محمد الغازى حكم منطقة دمياط.

فوز دكرنس رفع رصيده للنقطة 38 ليحافظ على المركز السادس بينما توقف رصيد الحمام عند 26 نقطة بالمركز الثالث عشر بجدول ترتيب فرق المجموعة.

ترتيب فرق المجموعة الثالثة:

حرس الحدود 58 نقطة
فاركو 55 نقطة
الأوليمبى 49 نقطة
أبوقير للأسمدة 46 نقطة
بلدية المحلة 44 نقطة
دكرنس 38 نقطة
الرجاء مطروح 36 نقطة
المنصورة 35 نقطة
سبورتنج 34 نقطة
دمنهور 27 نقطة
كفرالشيخ 27 نقطة
مالية كفرالزيات 27 نقطة
الحمام 26 نقطة
الجزيرة مطروح 26 نقطة
بنى عبيد 19 نقطة
بيلا 16 نقطة

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