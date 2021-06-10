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الري: تنفيذ 43 إزالة جديدة اليوم بـ 5 محافظات

الخميس 10/يونيو/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن تنفيذ 43 إزالة للتعديات على أملاك ري خلال حملات موسعة اليوم في العديد من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الحملة القومية لإسترداد الأراضي، وفي إطار الجهود المبذولة من قطاع الري لإزالة كافة التعديات الموجودة على المجاري المائية.

وقالت وزارة الموارد المائية والري في بيان لها، إن الإزالات شملت محافظات " الجيزة - الدقهلية - البحيرة - الغربية - بني سويف" مؤكدة أنه بذلك أصبح إجمالى المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل بلغت 62763 إزالة.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أكد أن أجهزة الوزارة تواصل حملاتها للقضاء على كافة أشكال التعديات على نهر النيل ووأد هذه التعديات في مهدها، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل، حيث أن التمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي إلى تقليص القطاع المائي للمجرى وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة.

وأشار الوزير الى أن التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، يهدف للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

وأضاف " عبدالعاطي" أن الوزارة لا تتهاون مع أي تعدي أيًا كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى "نيل بلا تعديات".

وأطلقت الوزارة حملة بإسم إنقاذ النيل، والتي تهدف الى حماية نهر النيل، عن طريق إزالة كافة التعديات علي نهر النيل وكافة المجاري المائية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان وصول المياه إلى كافة الترع.

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وزارة الري نهر النيل محمد عبدالعاطي بوابة الفجر إزالات أخبار اليوم

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