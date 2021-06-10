Advertisements

رئيس فرنسا يطالب مبابي بالبقاء مع باريس سان جيرمان

الخميس 10/يونيو/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي، على البقاء في صفوف ناديه الحالي باريس سان جيرمان والاستمرار في المنافسة في الدوري الفرنسي.

وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية مع زيارته للمنتخب الفرنسي الذي يستعد لخوض نهائيات بطولة أوروبا 2020 للعبة الشعبية "من الأفضل أن يستمر في صفوف باريس سان جيرمان بالنسبة للنادي وبالنسبة للبطولة الفرنسية. لكني رغم ذلك لا يمكنني الضغط على أي لاعب".

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، إن مبابي سيستمر في صفوف نادي العاصمة الفرنسية وسينافس معه في البطولة الفرنسية الموسم المقبل.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقته الذهبية

منذ ساعة الا ربع

برشلونة يتحرك للتعاقد مع الساحر

منذ حوالي 3 ساعات

شوقي غريب يُعلن تشكيل منتخب مصر الأولمبي ضد جنوب إفريقيا

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 22 ساعة

بالأسماء.. لابورتا يضع 18 لاعبًا على قائمة الراحلين في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يطالب الزمالك بضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

لمدة 15 يوما.. غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقا) بالاتجاهين لأعمال صيانة

منذ حوالي 5 ساعات

إيمان البحر درويش مُتهم بالتحريض على الفوضى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ حوالي 4 ساعات

من جديد.. مرتضى منصور ضد سما المصرى أمام المحكمة

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

صفقة غير متوقعة مطلوبة في برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

01:01 م

الأهلي يقترب من حسم صفقته الذهبية

07:30 م

عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

06:31 م

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

06:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا