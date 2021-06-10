السياحة والآثار تكشف آخر تطورات نقل مركبي خوفو الأولى والثانية للمتحف الكبير

تفقد اليوم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشروعي مركب خوف الأولى ومركب خوفو الثانية في منطقة أهرامات الجيزة.



ورافقه خلال الجولة الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، والأستاذ أشرف محيي الدين مدير منطقة أثار الهرم، ومحمد الصعيدي مدير المكتب العلمي للأمين العام.



وجاءت الجولة للوقوف على آخر مستجدات أعمال التجهيزات الأثرية والتي تتم بالتنسيق بين المجلس الأعلى للآثار والمتحف المصري الكبير للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات العلمية من حيث الترميم الأولي والتغليف.



كما تفقد آخر تطورات مراحل مشروع استخراج وترميم مركب خوفو الثانية؛ حيث انتهى فريق العمل من استخراج جميع القطع الخشبية من داخل الحفرة الخاصة بها والتي بلغ عددها حوالي ١٧٠٠ قطعة خشبية.