كسر الخزينة بـ"صاروخ" وأخفى المسروقات في حظيرة المواشي.. كيف سقط المتهم بسرقة مكتب بريد الصف؟

على بعد أمتار معدودة من مكتب بريد الصف الكائن بجنوب محافظة الجيزة، كان يقطن شاب عشريني العمر، يعمل في مجال تصليح الثلاجات، يلاحظ دخول وخروج الكثير من العملاء بالمكتب.



ساعة شيطان جلس خلالها الشاب صاحب الـ 21 سنة، يفكر في حيلة لسرقة المكتب مستغلًا عدم وجود كاميرات مراقبة بالمكان.. " مفيش شغل، والدنيا ملطشة معايا، ومحدش هيكشفني"، ليقرر تنفيذ خطته مساء يوم الخميس بعد مغادرة العاملين المكان، مستغلًا إجازة الموظفين يومي الجمعة والسبت.



صباح يوم الخميس توجه العشريني إلى محل حدادة، لشراء صاروخ كهربائي، استعدادًا لتنفيذ مخطته، قبل أن يعود إلى منزله مرة أخرى.



مساء اليوم ذاته، توجه العامل إلى مكتب البريد، حاملا الصاروخ الذي اشتراه في الصباح، ونفذ جريمته وسرق 794 ألف جنيه، وفر هاربا، قبل كشف أمره.



توجه الشاب إلى حظيرة مواشي بمنزله الكائن أمام مكتب البريد، وأخفى المبلغ المسروق داخل جوال، ودفنه بالحظيرة.



مع وصول الموظفين بمكتب البريد، صباح يوم الأحد، أكتشفوا سرقة الخزينة، وأبلغوا الشرطة التي حضرت في غضون دقائق معدودة.



اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغًا للرائد محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، من إدارة شرطة النجدة باكتشاف كسر خزينتين بأحد مكاتب البريد، وسرقة مبلغ مالي، وما تبين من وجود كسر بباب دخول الموظفين، ووجود أعمال تطوير بمكتب البريد الرئيسي ونقل الخزينة الخاصة به للمكتب "محل الواقعة".



على مدار أسبوع عكف فريق البحث الجنائي المشكل برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، على البحث والتحري، وسؤال أصحاب محلات الحدادة وبيع أدوات البناء، عن إذا كان أحد الأشخاص اشترى صاروخ كهربائي منهم، حتى تم التوصل إلى صاحب محل حدادة، الذي أخبرهم بالمفاجأة.. "في واحد اشترى مني صاروخ يوم الخميس".



فحصت القوات كاميرات المراقبة المركبة، وتتبع خط سير الشاب، حتى تم التوصل إلى مكان المتهم، وتمكنت القوات بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة من القبض عليه.



مراوغة ومماطلة ومحاولات بائسة حاول خلالها المتهم إنكار جريمته، وبمواجهته بالصور التي رصدتها كاميرات المراقبة حال شرائه الصاروخ المستخدم في السرقة، أقر أمام العقيد تامر صالح مفتش مباحث شرق الجيزة بارتكابه الواقعة.. " مفيش شغل والدنيا ملطشة معايا.. ودي خزينة مليانة فلوس"، وأرشد عن مكان إخفائه المبلغ المسروق داخل حظيرة المواشي، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

