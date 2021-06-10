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الري تنظم دورة تحت شعار "ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث"

الخميس 10/يونيو/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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نظمت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي، ندوة توعية مائية بمقر مبنى مديرية الزراعة تحت شعار "ترشيد إستخدام المياه وحمايتها من التلوث" للرائدات الريفيات والعاملين والمهندسات الزراعيات بالمحافظة، وذلك بدعوة من مديرية الزراعة بدمياط.

وتناولت الندوة، التوعية بمشكلة تناقص نصيب الفرد من المياه، وبث روح السلوكيات الإيجابية فى نفوس السيدات للمحافظة على كل قطرة المياه، والتحول من ثقافة الوفرة الى ثقافة الترشيد.

وحاضر الندوة، المهندسة مروة ابو طوق، والمهندسة فدوى الحفناوى من الإدارة العامة لرى دمياط، وإيمان قابيل مدير إدارة الإعلام والتوعية.
الري تنظم دورة تحت شعار "ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث"
الري تنظم دورة تحت شعار "ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث"
الري تنظم دورة تحت شعار "ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث"
الري تنظم دورة تحت شعار "ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث"
الري تنظم دورة تحت شعار "ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث"
الري تنظم دورة تحت شعار "ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث"
الري تنظم دورة تحت شعار "ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث"
الري تنظم دورة تحت شعار "ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث"
الري تنظم دورة تحت شعار "ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث"
الري تنظم دورة تحت شعار "ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث"
الري تنظم دورة تحت شعار "ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث"
الري تنظم دورة تحت شعار "ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث"
الري تنظم دورة تحت شعار "ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث"
الري تنظم دورة تحت شعار "ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث"
الري تنظم دورة تحت شعار "ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث"
الري تنظم دورة تحت شعار "ترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث"

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