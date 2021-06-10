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البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم الأساسي إلى 3.4% خلال مايو

الخميس 10/يونيو/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
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أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 3.4% خلال شهر مايو الماضي، مقابل 3.3% خلال شهر أبريل 2021.

وأضاف المركزي، في بيان صادر اليوم الخميس، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين – المعد من قبل البنك المركزي- سجل معدلًا شهريًا بلغ 0.3% في مايو الماضي، مقابل معدلاً بلغ 0.3% في نفس الشهر من العام الماضي، ومعدلاً شهريًا بلغ 0.7% في أبريل 2021.


وأعلن المركزي للتعبئة والإحصاء إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (112.9) نقطة لشهر مايو 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 0.6% عن شهر أبريل 2021.

وبحسب الإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.9%) لشهر مايو 2021 مقابل (5%) للشهر نفسه من العام السابق.

وعلى أساس شهري ارتفع معدل التضخم السنوي خلال مايو الماضي، مقابل 4.4 % في أبريل السابق له.

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