سيدة تلقي رضيعها داخل صندوق القمامة بعد وفاته والسبب صادم (فيديو )

تجردت سيدة ثلاثينية العمر من أدنى مشاعر الأمومة، وتخلصت من فلذة كبدها بإلقائه داخل إحدى صناديق القمامة، بعد وفاته أثناء الرضاعة، بمنطقة شبرا الخيمة ثاني بمحافظة القليوبية. اعترفت المتهمة شادية مهدي ٣١ عام "والده الرضيع المتوفي" أمام رجال مباحث قسم شرطة شبرا ثاني الخيمة بقيادة المقدم حازم الخيال عن أسباب ألقاها الرضيع في صندوق القمامة حيث قالت إنها أثناء الرضاعة في الساعة السابعة صباحاً فإن الرضيع حدث له اختناق ولم يستطيع أخذ نفسه وأنها قامت بمحاولات كثيرة لاسعافه ولكن لم تسطيع وأشارت في التحقيقات أن هذا الموقف فهو الأول الذي تتعرض له وبعد محاولات عديدة قطع النفس ولم يستطيع التنفس مشيرة إلي أن خوفي أن أخبر والده فيقوم بإبلاغ الشرطة عني "واتحبس " علي حد قولها. وأضافت أنها فكرت في حيلة للتخلص منه فأخذت الطفل وذهبت الي اقرب صندوق قمامة وألقته ثم قامت بالاتصال بزوجها وأخبرته أنها أثناء سيرها في الشارع قام أحد الأشخاص باختطافه وبعدها ذهبت إلى قسم الشرطة في الساعة التاسعة صباحاً وحررت محضر اختطاف الرضيع لكن أهالي المنطقة عثروا عليه وابلغوا الشرطة. وكشف مصدر أمني تفاصيل ما حدث حيث قال أن والده الرضيع جات الي قسم الشرطة في الساعة التاسعة صباحا لعمل محضر باختطاف رضيعها وهي ذاهبة الي السوق لشراء مستلزمات المنزل وتفاجئت بشخص راكب دراجة نارية قام باختطاف نجلها وهي في حالة إنهيار انتقل معاها فريق من مباحث القسم وبالفحص وسؤال أهالي المنطقة لم يستدلوا علي شء ياكد اقولها خاصة وأن تلك المنطقة حيوية وصعب أن يحدث فيها تلك الأشياء ولكن في الساعة الواحدة ظهرا وبعد فحص أكثر من ٥ ساعات جاء بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة طفل في صندوق القمامة مطابق لنفس مواصفات الرضيع بعد الانتقال الي محل واقعة العثور علي الجثة تبين أنها الرضيع وبتفريغ كاميرات المراقبه تفاجئت القوات أن الأم هي من قامت بالقاءه في صندوق القمامة وعند تضيق الخناقة عليها أقرت أنها فعلت ذلك لخوفها من زوجها والد الطفل وأنها لا تسطيع التصرف . تم إخطار مدير أمن القليوبية اللواء فخر الدين العربي الذي أمر باحالتها للنيابة العامة والتي أمرت بعرض الرضيع علي الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة