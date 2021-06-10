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البرلمان العربي يطالب نظيره الأوروبي بالتخلي عن أداة الاستفزاز والتدخل في شأن المغرب

الخميس 10/يونيو/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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أدان البرلمان العربي القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي مساء اليوم الخميس، بشأن المملكة المغربية والذي تضمن انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة، بشأن سياسات المملكة تجاه قضية الهجرة غير المشروعة.

كما انتقد البرلمان العربي موقف نظيره الأوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية يمكن حلّها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بين المملكة المغربية وإسبانيا، متجاهلا صوت العقل والحكمة، بما فيها صوت البرلمان العربي، والذي طالبه بالنأي عن التدخل غير المبرّر في هذه الأزمة الثنائية.

وشدّد البرلمان العربي على أن هذا القرار يفاقم حدّة التوتر القائم، ويغذي النهج الاستعلائي غير المقبول في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالدول العربية، مطالبًا إياه بالتخلي عن هذه الأداة الاستفزازية، والتي دأب البرلمان الأوروبي على اتباعها خلال الفترة الأخيرة في إدارة علاقاته مع الدول العربية، وهو ما يتناقض بشكل تام مع الوفاء بمتطلبات الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوروبية.

وأكد البرلمان العربي رفضه لهذا القرار الذي يتناقض بشكل تام ويتجاهل الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

فيما جدّد البرلمان العربي موقفه الثابت والدائم بشأن التضامن التام مع المملكة المغربية ورفض كلّ ما يُسئ إليها، مؤكّدا دعمه لها في كل ما تتخذه من خطوات في مواجهة هذه الاستفزازات غير المبررة.

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