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موعد انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الخميس 10/يونيو/2021 - 08:00 م
يورو 2020
يورو 2020
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع “الفجر الرياضي ” موعد انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا 2021 “يورو”.

وتنطلق بطولة كأس أمم أوروبا 2021 “يورو” بداية من يوم 11 يونيو الجاري وتستمر حتى 11 يوليو المقبل.

وستكون أول مباراة في بطولة يورو ٢٠٢٠ بين منتخب إيطاليا ضد نظيره تركيا غدا الجمعة المقبل 11 يونيو.

وتنقل مباريات كأس أمم أوروبا حصرياً عبر شبكة BEIN SPORT للمشتركين، من خلال باقة خاصة باليورو بإشتراك 1250 جنيها، وهي القناة الوحيدة التي ستنقل كأس أمم اوروبا بالتعليق العربي.

أما ملاك القمر الأوروبي هوتبيرد، يمكنهم متابعة مباريات الأمم الأوروبية كاملة عبر قناة TVP البرتغالي، وهي قناة مشفرة تعمل على أجهزة الشيرنج المجاني.

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