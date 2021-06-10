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بيان دار الإفتاء حول رؤية هلال شهر ذي القعدة لعام 1442هـ

الخميس 10/يونيو/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بعد غروبِ شمسِ يوِم الخميس التاسعِ والعشرين من شهرِ شوالٍ لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا، الموافق العاشر من شهرِ يونيه لعامِ ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقالت الدار في بيان لها: قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعيِة الصحيحِة عدمُ ثبوتِ رؤيةِ هلالِ شهر ذي القعدة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردة وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الجمعة الموافق الحادي عشر من شهر يونيه لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو المتمّمُ لشهِر شوالٍ لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا، وأن يوم السبت الموافق الثاني عشر من شهر يونيه هو أولُ أيامِ شهرِ ذي القعدةِ لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّ. 

وتقدمت دار الافتاء بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

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