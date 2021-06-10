عاجل.. نجم الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير الحمراء





أخطر عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمقربين منه داخل النادي أنه يرحب بتجديد عقده مع الفريق.





وأكد السولية، أنه لا توجد حقيقة لما يتردد عن رغبته في الخروج إعارة لأحد الأندية الخليجية في الموسم المقبل.





وأوضح السولية، أنه سيجدد عقده مع الأهلي بعد الانتهاء من الارتباطات القادمة خاصة مباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولا يفكر في الرحيل عن المارد الأحمر.





وأشار السولية إلى أحد المقربين منه، أنه لا يوجد أية عروض وكل ما قيل غير صحيح، وكان مجرد اقتراح من وكيل أعماله فقط.





ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الترجي الرياضي التونسي، يوم 19 من شهر يونيو الجاري، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



