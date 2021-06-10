وزير التضامن: الهلال الأحمر عابر للحدود العربية والإقليمية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مائة عام مرت على تقديم الهلال الأحمر للخدمات، مؤكدة أنه جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية.



وأعربت "القباج"، خلال تصريحاتها لـ فضائية "إكسترا نيوز"، عن فخرها الشديد بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار قطاع غزة.



وأضافت أن الهلال الأحمر عبر الحدود وتواجد في غزة لتقديم الدعم بأمر القيادة السياسية، متابعة: "قدمنا الموارد والمساعدات الطبية والإغاثة من خلال القوافل داخل قطاع غزة".



ولفتت إلى أن مصر من أوائل الدول التي بذلت جهودًا كبيرة للوفاء بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر عابر للحدود العربية والإقليمية في تقيدمه للمساعدات.

