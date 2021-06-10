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صاحب الأرض التي عثر فيها على لوحة أثرية: اللوحة سليمة 100%
الخميس 10/يونيو/2021 - 08:11 م
هدى عبدالرازق
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كشف يحيى طه، المزارع مالك الأرض الذي عثر بها على لوحة أثرية، تفاصيل عثوره على اللوحة الأثرية في أرضه بالشرقية، مشيرا إلى أنه كان يجري تسوية للأرض الزراعية، قائلا: "كنت بحسبها طوبة".
وأشار "طه"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه بمجرد رؤيتها تركها مكانها، وأبلغ الشرطة، معلقا: "دي حق الدولة ولم يخطر في بالي أستولى على اللوحة الأثرية.. دي أفكار شياطين".
وأضاف، "اللوحة كانت سليمة 100%.. زي ما تكون طالعة من المطبعة"، لافتا إلى أنه توجه إلى شرطة السياحة وأبلغهم، حيث كانت على بعد 70 سم من الأرض، معلقا: "الدكتور مصطفى وزيري دفع فلوس من جيبه عشان ينقل اللوحة الأثرية".
وأشار "طه"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه بمجرد رؤيتها تركها مكانها، وأبلغ الشرطة، معلقا: "دي حق الدولة ولم يخطر في بالي أستولى على اللوحة الأثرية.. دي أفكار شياطين".
وأضاف، "اللوحة كانت سليمة 100%.. زي ما تكون طالعة من المطبعة"، لافتا إلى أنه توجه إلى شرطة السياحة وأبلغهم، حيث كانت على بعد 70 سم من الأرض، معلقا: "الدكتور مصطفى وزيري دفع فلوس من جيبه عشان ينقل اللوحة الأثرية".
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