صاحب الأرض التي عثر فيها على لوحة أثرية: اللوحة سليمة 100%

كشف يحيى طه، المزارع مالك الأرض الذي عثر بها على لوحة أثرية، تفاصيل عثوره على اللوحة الأثرية في أرضه بالشرقية، مشيرا إلى أنه كان يجري تسوية للأرض الزراعية، قائلا: "كنت بحسبها طوبة".



وأشار "طه"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه بمجرد رؤيتها تركها مكانها، وأبلغ الشرطة، معلقا: "دي حق الدولة ولم يخطر في بالي أستولى على اللوحة الأثرية.. دي أفكار شياطين".



وأضاف، "اللوحة كانت سليمة 100%.. زي ما تكون طالعة من المطبعة"، لافتا إلى أنه توجه إلى شرطة السياحة وأبلغهم، حيث كانت على بعد 70 سم من الأرض، معلقا: "الدكتور مصطفى وزيري دفع فلوس من جيبه عشان ينقل اللوحة الأثرية".

