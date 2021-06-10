استهلاك "النفط" بالسعودية يسجل أدنى مستوى في 7 سنوات خلال 2020

سجل الاستهلاك المحلي العام بالمملكة العربية السعودية للمنتجات البترولية المكررة والزيت الخام والغاز الطبيعي انخفاضا خلال عام 2020 بنسبة 2.67% على أساس سنوي، ليتراجع لأدنى مستوى في 7 سنوات.

وانخفض الاستهلاك، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر" تستند للبيانات الواردة بالتقرير السنوي للبنك المركزي السعودي "ساما"، بواقع 37.15 مليون ريال في عام 2020 عن العام السابق، ليبلغ ما يعادل 1.352 مليار برميلا، وهو أقل مستوى للاستهلاك منذ عام 2013 عندما انخفض خلال إلى 1.284 مليار برميل، علما بأنه الاستهلاك بلغ 1.389 مليار برميل في عام 2019.

وجاء الانخفاض؛ مع تراجع استهلاك البنزين الممتاز بالسعودية خلال عام 2020 بنسبة 16.3% على أساس سنوي، وبانخفاض يعادل 31.65 مليون برميل عن العام السابق، ليتراجع الاستهلاك لأدنى مستوى في 10 سنوات.

وبلغ إجمالي الاستهلاك من البنزين الممتاز في المملكة 162.44 مليون برميلا في العام 2020، وهو أقل مستوى للاستهلاك منذ عام 2010 منذ أن بلغ 151.35 مليون برميلا، مقابل 194.09 مليون برميلا في عام 2019.

وهبط استهلاك الديزل بالسعودية لأقل مستوى في 15 عاما خلال 2020، مسجلا 174.43 مليون برميلا، وهو أدنى استهلاك منذ عام 2005 عندما بلغ 164.51 مليون برميلا.

وانخفض الاستهلاك بواقع 13.46 مليون برميلا في 2020 عن العام السابق، وبانخفاض 7.16% عن استهلاك 2019 البالغ 187.89 مليون برميلا.

وبلغ استهلاك وقود الطائرات النفاثة والكيروسين 15.39 مليون برميلا في عام 2020، بانخفاض 58% عن استهلاك عام 2019 البالغ 36.72 مليون برميلا.

وتم استهلاك ما يعادل 154.48 مليون برميل من الزيت الخام في العام الماضي، مقابل 155.16 مليون برميلا في العام 2019، بانخفاض طفيف بلغ 0.4%.

فيما، ارتفع استهلاك غاز البترول المسال بنسبة 5.3% إلى 13.26 مليون برميلا في 2020، مقابل 12.59 مليون برميلا في العام السابق.

وزاد استهلاك زيت الوقود بنحو 6.5% إلى 179.55 مليون برميل في العام الماضي، مقابل 168.58 مليون برميل في العام 2019.

وسجل استهلاك الغاز الطبيعي مستوى قياسي في نهاية عام 2020، بزيادة تبلغ 25.14 مليون برميل عن العام السابق، وبنسبة 4.3% على أساس سنوي.

ووصل استهلاك المملكة من الغاز الطبيعي في العام 2020 ما يعادل 604.88 مليون برميلا، مقابل 579.74 مليون برميل في عام 2019، ليتخطى أعلى مستوى سابق تم تسجيله في عام 2018 بواقع 581.36 مليون برميلا.

وعلى مستوى استهلاك المنتجات المكررة والزيت الخام والغاز الطبيعي بالمملكة لصناعة النفط في عام 2020، انخفض إلى 174.47 مليون برميل، مقابل 176.23 مليون برميل في عام 2019، لتتراجع بنحو 1%.

وبلغ إجمالي الاستهلاك الكلي (الاستهلاك العام واستهلاك صناعة النفط)، تراجع في عام 2020 لأقل مستوى في 6 سنوات، مسجلا 1.527 مليار برميل، وهو أقل استهلاك منذ عام 2014 عندما بلغ 1.517 مليار برميل، علما بأنه بلغ 1.566 مليار ريال في العام 2019.