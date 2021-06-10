البدري يحضر مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام جنوب إفريقيا





حرص حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم على التواجد بإستاد السويس الجديد لمتابعة مباراة منتخبنا الأولمبي الودية أمام منتخب جنوب أفريقيا ضمن الاستعدادات النهائية للأولمبياد.





ورافق المدير الفني في السويس لمتابعة اللقاء، أعضاء الجهاز الفني المعاون، أحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.





يأتي ذلك في إطار خطة المتابعة للعناصر التي تقع تحت طائلة الاختيارات المرشحة للمرحلة المقبلة، ويضع الجهاز الفني مجموعة من اللاعبين ضمن قائمة المنتخب الاوليمبي في الحسابات علي أمل أختيار أفضل العناصر.





ويستعد منتخبنا الوطني لخوض منافسات تصفيات كأس العالم بمواجهة انجولا والجابون خلال الاجندة الدولية المقبلة والمقرر لها سبتمبر المقبل.



