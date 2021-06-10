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الصحة تسجل 1286 إصابة و16 وفاة جديدة بكورونا

الخميس 10/يونيو/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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سجلت السعودية، اليوم الخميس، 1286 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في زيادة طفيفة لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات اليوم السابق.

 

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1286، لتصل حصيلتها الكلية إلى 462528 حالة، بينها 10217 نشطة و1553 حرجة.

 

وتشير هذه البيانات إلى ارتفاع مستمر لمؤشر الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في السعودية التي سبق أن رصدت يوم 7 يونيو 1161، وفي 8 يونيو 1261، وفي 9 يونيو  1274.

 

وأفادت وزارة الصحة برصد 16 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 7519 متوفيا.

 

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في السعودية يوم 7 يونيو 15 حالة، وفي 8 يونيو 17، وفي 9 يونيو 15.

 

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 444792 شخصا، بعد تسجيل 982 حالة شفاء جديدة.

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