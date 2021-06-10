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إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

الخميس 10/يونيو/2021 - 08:22 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان زكي فطين عبدالوهاب، عن إصابته بورم بالمخ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب زكي فطين عبد الوهاب منشورًا قال فيه:"أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف إني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، أسف أني مش هرد على تليفونات،ادعولي بالشفاء".


وكان الفنان زكي فطين عبدالوهاب، قد أصيب من قبل بمرض السرطان، وتعالج منه بعد رحلة طويلة من العلاج.

والجدير بالذكر أن الفنان زكي فطين عبد الوهاب شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" كوفيد- 25"، وهو بطولة الفنان يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وآيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وأمير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام وإسلام جمال وعماد رشاد وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال.
إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ
إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

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