"أوبك" تبقي على توقعات نمو الاقتصاد العالمي دون تغيير عند 5.5%

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك اليوم الخميس، على توقعات نمو الاقتصاد العالمي دون تغيير عند 5.5% في 2021.





وقالت المنظمة في بيان لها، أن توقعات نمو الطلب العالمي على النفط ستظل عند 6 مليون ب/ي في 2021





وتوقع أوبك أن يبلغ الطلب العالمي على النفط 96.6 مليون ب/ي في 2021





ورفعت توقعات نمو الإمدادات من خارج المنظمة 100 ألف ب/ي في 2021، مع الإبقاء على توقعات نمو الطلب على نفط أوبك دون تغيير





وتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على نفط أوبك 27.7 مليون ب/ي في 2021