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"أوبك" تبقي على توقعات نمو الاقتصاد العالمي دون تغيير عند 5.5%

الخميس 10/يونيو/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
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أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك اليوم الخميس، على توقعات نمو الاقتصاد العالمي دون تغيير عند 5.5% في 2021.

وقالت المنظمة في بيان لها، أن توقعات نمو الطلب العالمي على النفط ستظل عند 6 مليون ب/ي في 2021

وتوقع أوبك أن يبلغ الطلب العالمي على النفط 96.6 مليون ب/ي في 2021

ورفعت توقعات نمو الإمدادات من خارج المنظمة 100 ألف ب/ي في 2021، مع الإبقاء على توقعات نمو الطلب على نفط أوبك دون تغيير

وتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على نفط أوبك 27.7 مليون ب/ي في 2021

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