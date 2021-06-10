Advertisements
معدل التضخم في الولايات المتحدة يقفز إلى 5% خلال مايو
الخميس 10/يونيو/2021 - 09:36 م
Advertisements
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر مايو بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من 13 عامًا حيث استمرت ضغوط التضخم في النمو في الاقتصاد الأمريكي.
هذا وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يمثل سلة تشمل المواد الغذائية والطاقة ومحلات البقالة وتكاليف الإسكان والمبيعات عبر مجموعة من السلع ، بنسبة 5% عن العام الماضي. كان الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع من قبل Dow Jones توقعوا ارتفاعه بنسبة 4.7%.
وتمثل القراءة أكبر وتيرة ارتفاع لمؤشر أسعار المستهلك منذ زيادة 5.3% في أغسطس 2008 ، قبل أن تدفع أكبر أزمة مالية الولايات المتحدة إلى أسوأ ركود تشهده منذ الكساد الكبير.
Advertisements