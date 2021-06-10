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شوبير يزف بشرى سارة للأهلي قبل لقاء الترجي

الخميس 10/يونيو/2021 - 08:31 م
شوبير
شوبير
الفجر الرياضي
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زف الإعلامي أحمد شوبير بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل أيام من مواجهة الترجي الرياضي التونسي المرتقبة بدوري أبطال أوروبا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي الرياضي التونسي يوم 19 يونيو الجاري على ملعب رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتب شوبير عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الخميس: "خبر حلو قفشه يشارك في التدريبات الجماعيه قريبا وفرص لحاقه بمباراة الترجي كبيره جدا جدا".

ويعد أفشة واحدا من نجوم الأهلي المميزين وقد تعرض لإصابة قوية في مباراة فريقه أمام نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.


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قفشة شوبير رياضة الاهلي اخبار الاهلي

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