الفجر تنشر حكاية ٧سنوات من التنمية والمشروعات القومية في عهد الرئيس السيسي بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، مشروعات تنموية وقومية عدة على مدار 7 سنوات، خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي تلك الفترة تم تنفيذ 865 مشروعًا بتكلفة بلغت 14.700.664 مليار جنيه.



حيث نفذت هيئة الطرق والكباري 18 مشروعًا بقيمة 3.212 مليار جنيه، أبرزها إنشاء محور كباري طلخا بتكلفة 460 مليون جنيه، وكوبري أجا العلوي بتكلفة 91 مليون جنيه، وطريق الزقازيق السنبلاوين بتكلفة 250 مليون جنيه، ورفع كفاءة طريق هلا أجا بتكلفة 85 مليون جنيه.





كما تم إنشاء 9 كبارٍ، هم دقادوس بتكلفة 103 ملايين، وطلخا الضوئي بتكلفة 123 مليونا، وسندوب بتكلفة 640 مليونا، وميت غمر بتكلفة 220 مليونا، وطنامل العلوي بتكلفة 189 مليونا، وبشلا العلوي بتكلفة 188 مليونا، وصهرجت العلوي بتكلفة 240 مليونا، وبحر طناح السطحي بتكلفة 13 مليونًا، وكباري الخيارية "دكرنس العلوي" بتكلفة 357 مليونًا.





فيما نفذت مديرية الطرق والنقل 70 مشروعًا مابين إنشاء واستكمال طرق ورصف بتكلفة 381.55 مليون جنيه، بواقع 7 مشاريع بالسنبلاوين، و6 بالمنزلة، و9 ببلقاس، و1 بمنية النصر، و6 بميت غمر، و9 بالمنصورة، و4 بأجا، و1 بميت سلسيل، و3 بالجمالية، 6 بشربين، و9 ببني عبيد، و3 بتمي الأمديد، و3 بدكرنس، و1 بجمصة، و1 بنبروه.



كما تم تنفيذ 69 مشروعًا بقيمة 49.566 مليون جنيه، وذلك في قطاع الشباب والرياضة، كان أبرزها إنشاء مقر إداري بمركز شباب بدين التابع لمركز المنصورة بتكلفة مليون و401 ألف جنيه، والنادي الاجتماعي بنادي بلقاس بتكلفة مليون و202 ألف جنيه، واستكمال المبنى الاجتماعي بناديي شربين بتكلفة 2 مليون و598 ألف جنيه، وطلخا بتكلفة 2 مليون و290 ألف جنيه..





وفي قطاع التعليم، تم إنشاء 331 مدرسة جديدة بتكلفة 2.171.11 مليار جنيه، أبرزها المتفوقين بجمصة بتكلفة 9 ملايين جنيه، وميت غمر الثانوية بتكلفة 48 مليون جنيه، ومجمع طنبول بالسنبلاوين بتكلفة 7 ملايين، والمصرية اليابانية بجمصة بتكلفة 21 مليون و400 ألف جنيه، والمصرية اليابانية بميت غمر بتكلفة 27.58 مليون جنيه، وناصر الرسمية للغات بالمنصورة بتكلفة 23.98 مليون جنيه، ومحمد نصار للمكفوفين ببلقاس بتكلفة 18.46 مليونًا.





كما تم إنشاء إدارات منية النصر التعليمية بتكلفة 2.64 مليون جنيه، وميت غمر بتكلفة 3 ملايين جنيه، ودكرنس بتكلفة 3 ملايين جنيه، وطلخا بتكلفة 5.76 مليون جنيه.





وفي قطاع الصحة، تم تنفيذ 6 مشاريع بتكلفة 217 مليون جنيه، وهم إنشاء مستشفى المطرية بتكلفة 60 مليون جنيه، ومستشفى بني عبيد بتكلفة 50 مليون جنيه، ومبنى العيادات الخارجية بمستشفى الجلدية بالمنصورة بتكلفة مليوني جنيه، ومستشفى أجا التخصصي بتكلفة 20 مليون جنيه، ومبنى الكبد بدماص المركزي بتكلفة 50 مليون جنيه، ومبنى الكلى بمنية النصر بتكلفة 35 مليون جنيه.



كما تم تطوير 15 مستشفى بتكلفة 131 مليون جنيه، وهم رمد المنصورة بتكلفة مليون جنيه، وبلقاس بتكلفة 15 مليون جنيه، وشربين بتكلفة 2 مليون جنيه، والجمالية بتكلفة مليون جنيه، وميت سلسيل بتكلفة 2 مليون جنيه، وجمصة بتكلفة 3 ملايين، والسنبلاوين بتكلفة 2 مليون، ومنية النصر بتكلفة 2 مليون، ودكرنس بتكلفة 5 ملايين، وتمي الأمديد بتكلفة 2 مليون، وميت غمر المركزي بتكلفة 4 ملايين، ودماص المركزي بتكلفة 9 ملايين، ومستشفى الكلى والمسالك بميت غمر بتكلفة 33 مليون جنيه، ومستشفى المنزلة المركزي بتكلفة 23 مليون جنيه، والمنصورة العام الجديد بتكلفة 30 مليون جنيه.



ومن بين الوحدات الصحية بمحافظة الدقهلية، تم تطوير 19 وحدة بتكلفة 50.53 مليون جنيه، وهم وحدة الزهيري ببني عبيد، وميت تمامة بمنية النصر، ومنية سمنود، وصهرجت الكبرى، وأبو داوود العنب، والسلامية بمركز أجا، وطب الأسرة بقولنجيل المنصورة، ونوسا البحر بأجا، وديسط بطلخا، والعنانية بالسنبلاوين، وكوم النور بميت غمر، وشها، وسلامون القماش بمركز المنصورة، والشوامي، والمعصرة ببلقاس، والعنانية بالسنبلاوين، وسلكا بمركز المنصورة، وزيان بمركز بلقاس، وأبو دشيشة ببلقاس.



كما تم تطوير وتوسعة وإنشاء وحدات الغسيل الكلوي بمراكز طب الأسرة بكوم النور بميت غمر، وشها بمركز المنصورة، وسلامون القماش بمركز المنصورة، وطناح بمركز المنصورة، والشوامي بمركز بلقاس، والمعصرة بمركز بلقاس.





وفي قطاع الأوقاف، تم تنفيذ 58 مسجدًا بتكلفة 100.328 مليون جنيه، بواقع 9 مساجد بمركز المنزلة، و5 بميت سلسيل، و5 بأجا، و4 بالسنبلاوين، و2 بالمطرية، و4 ببلقاس، و3 بميت غمر، و4 بدكرنس، و4 بالجمالية، و6 بالمنصورة، و2 بنبروه، و3 بشربين،، و3 بتمي الأمديد، و1 بطلخا، و1 بالمطرية، و2 بمنية النصر، و1 ببني عبيد.



وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تم تنفيذ 15 مشروعًا لمياه الشرب بتكلفة 1.794 مليار جنيه، أبرزهم توسعات محطة مياه ميت فارس وشبكاتها بتكلفة 428 مليون جنيه، ومحطة مياه أجا وشبكاتها بطاقة 43 ألف م3 في اليوم، بتكلفة 185 مليون جنيه، ومحطة مياه المطرية وخط لسا – الجمالية بطاقة 51 ألف م3 في اليوم، بتكلفة 180 مليون جنيه، ومحطات المياه المدمجة بنبروه بتكلفة 90 مليون.



كما تم تنفيذ توسعات محطة ميت خميس بطاقة 102 ألف م3 في اليوم، بتكلفة 120 مليون جنيه، ومحطة مياه ميت غمر بطاقة 112 ألف م3 في اليوم،290 مليون جنيه، ومحطة مياه منية النصر بطاقة 51 ألف م3 في اليوم، بتكلفة 200 مليون جنيه، ومحطة مياه مدمجة بالإسكان الاجتماعي بجمصة بتكلفة 29 مليون جنيه، ومحطات المياه المدمجة بقرية بسنديلة – الشوامي مركز بلقاس، والمحطة الواحدة بطاقة 5 آلاف م3 في اليوم بتكلفة 60 مليون جنيه.



ومن بين المشاريع أيضًا، 4 خزانات مياه علوية ببلقاس ونبروه بتكلفة 13.600 مليون، وحزان بطلخا بتكلفة 3.400 مليون.



وفي الصرف الصحي تم تنفيذ 21 مشروعًا بتكلفة 1.169 مليار جنيه، بواقع 5 مشاريع بميت غمر، و2 بتمي الأمديد، و6 بالسنبلاوين، ومشروع بكل من بني عبيد، وبلقاس، وميت سلسيل، والمطرية، ودكرنس، والمنزلة، ونبروه.







وفي قطاع الري، تم تنفيذ 189 مشروعًا بقيمة 694.743 مليون جنيه، أبرزها إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى بمنطقة البشمور بدكرنس بتكلفة 4.66 مليون جنيه، وإحلال وتجديد كوبري ملاحي على ترعة المنصورية، وإحلال وتجديد شبكة المصرف بمنطقة أخطاب وميت فضالة بأجا بتكلفة 2.700 مليون جنيه، وإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى منطقة البشمور الاولى بتكلفة 3 ملايين جنيه، وتغطية مصرف ظفر بتكلفة 5.614 مليون جنيه، وإنشاء كوبري مشاة على مصرف بحر حادوس بقيمة 3 ملايين جنيه، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة المنصورة المستجد بقيمة 7 ملايين جنيه.





وفي قطاع الكهرباء، تم تنفيذ 7 مشاريع بقيمة 2.97.31 مليار جنيه و2.261 مليون دولار، أبرزها محطة محولات ميت غمر بتكلفة 100 مليون جنيه، ومحطة محولات قولنجيل بالمنصورة بتكلفة 77.81 مليون جنيه.