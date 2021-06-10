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الإسكان تكشف حصيلة الطفرة الإنشائية بالدولة المصرية خلال 7 سنوات (فيديو)

الخميس 10/يونيو/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنجازات الدولة المصرية في قطاع الإسكان والطفرة الإنشائية التي شهدتها مصر خلال 7 سنوات، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على أكثر من محور في ملف الإسكان.

وقال "خطاب" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس إن الوزارة عملت على تطوير المدن العمرانية وإضافة 14 مدينة جديدة على مستوى الـ26 محافظة وهذا طبقًا للمخطط الاستراتيجي ومضاعفة المعمور السكاني.

وأضاف أن الدولة توسعت في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة للخروج من الوادي الضيق، موضحًا أنه تم إنشاء 900 ألف وحدة سكانية بتكلفة وصلت إلى 390 مليار جنيه كانت تصرف على فترات زمنية طويلة ولكن الآن بدأت تصرف على فترات زمنية صغيرة.

وأشار إلى أنه تم إنشاء مدن جديدة في الوجه البحري في العلمين الجديدة والشيخ زايد والمنصورة وأكتوبر ومدن الفشن وملوي وبني سويف الجديدة وتطوير مدينة أسوان، بالإضافة إلى مدن الجيل الرابع الذكية، مؤكدًا أن هناك اهتمام كبير من الدولة بملف العشوائيات والعمل على المناطق عالية الخطورة بإنهاء العمل في 316 منطقة بتنفيذ 195 وحدة سكنية مشطبة ومفروشة.


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