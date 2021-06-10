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الأعلى للآثار يزف بشرى سارة لـ صاحب الأرض الزراعية التي عثر فيها على لوحة أثرية

الخميس 10/يونيو/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعرب الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن تقديره لتسليم مالك أرض زراعية بالشرقية لوحة أثرية عثر عليها في أرضه، قائلا: "كانت أمر طيب من مواطن رائع".

وأشار "وزيري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه عندما توجه صاحب الأرض لشرطة الآثار للإبلاغ عن اللوحة الآثرية، توجهت معه مجموعة من الأثريين وتم إجراء حفائر مبدئية، لافتا إلى أن اللوحة الآثرية تزن نحو 3 طن تقريبا ومن الحجر الرملي.

ولفت الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أنه تم وضع اللوحة الأثرية في متحف الإسماعيلية، معلنا أن صاحب الأرض سيحصل على مكافأة، مؤكدا أن أرضه لن تمس.

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