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التحالف العربي يعلن إحباط هجوم للحوثيين بطائرة مسيرة على جنوب السعودية

الخميس 10/يونيو/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، أن قواته أحبطت هجوما حاول تنفيذه الحوثيون بطائرة مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه جنوب المملكة.

 

وقال التحالف، في بيان نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية، إن دفاعاته الجوية اعترضت ودمرت "طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط".

 

وشدد التحالف على أنه يخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

 

كما اتهم التحالف الحوثيين بشن "هجمات عدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب"، مشيرا إلى أنها "تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

 

وتنفذ قوات الحوثيين هجمات متكررة بطائرات مسيرة مفخخة تستهدف مواقع عسكرية أو نفطية جنوب السعودية بينما تقول الرياض إن هذه الهجمات تعرض للخطر حياة المدنيين.

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

 

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

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هجوم الحوثيين التحالف العربي

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