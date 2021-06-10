موجز البرلمان| المطالبة بالانتهاء من تطعيم مراقبي الثانوية العامة بلقاح كورونا قبل بِدء الامتحانات

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:



• برلماني يطالب بالانتهاء من تطعيم مراقبي الثانوية العامة بلقاح كورونا قبل بِدء الامتحانات



طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة رفع درجة الاستعداد في القطاع الطبي أثناء فترة امتحانات الثانوية العامة المقرر أن تجري الشهر المقبل، لمواجهة أي حالات طارئة قد تحدث، بالتعامل السريع معها، وإعداد أكثر من سيناريو للتعامل مع الأزمات.



وأكد "زين الدين" في تصريح له، اليوم الخميس، ضرورة الانتهاء من تطعيم جميع مراقبي الثانوية العامة بلقاح فيروس كورونا قبل بِدء الامتحانات في ١٠ يوليو المقبل، مشيرًا إلى تلقى المراقبين للقاح يمثل أولوية قصوى الآن، حيث سيحد ذلك من انتشار العدوى وتداعياتها وآثارها.



كما شدد عضو مجلس النواب، على أهمية تواجد سيارات إسعاف بالقرب من المدارس المعدة للامتحانات ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المجاورة لها، وكذلك تواجد فرق طبية باستمرار داخل تلك المدارس، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومتابعة الحالة الصحية للطلاب والمراقبين أولا بأول.



وأكد عضو مجلس النواب، على حسن اختيار مقار الامتحانات بحيث تكون جيدة التهوية مع مراجعة البنية التكنولوجية بها، لاسيما وأن الامتحانات ستجري بالنظام الإليكتروني، مطالبًا بالاستعداد لحل أي أزمة فنية قد تحدث أثناء الامتحانات.



• نائب بالشيوخ: إنتاج "سينوفاك" محليًا يحول مصر مركزًا لتوزيع اللقاحات فى المنطقة



قال الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، واستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية بذلت ومازالت تبذل جهودًا قوية بشأن جائحة كورونا، وذلك من بداية الأزمة وحتى الآن، ولعل إنتاج أول عبوة من لقاح "سينوفاك" الذي يتم تصنيعه في مصر حاليًا، الاسبوع المقبل، تكليل لهذه الجهود للدولة المصرية، متوجهًا بالشكر للجميع على هذه الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية لحماية المواطنين من الوباء العالمي.





وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن بدء تصنيع اللقاح يعد تحولًا تاريخيًا وبصمة كبيرة للدولة المصرية، واستعادة لدورها الريادي في المنطقة وأفريقيا، خاصة وأن الدولة المصرية تمتلك من المقومات ما يجعلها مؤهلة لهذه الخطوة، وفى القريب العاجل ستتحول مصر مركزًا لتوزيع اللقاحات فى المنطقة، بالإضافة لموقعها الجغرافي فى القارة الأفريقية وقربها من قارة أسيا.



وأشار "الهضيبي"، إلى أن تصنيع اللقاح محليًا له العديد من الدلالات، أبرزها قوة الدولة المصرية ومكانتها، استعادة دورها الريادى فى المنطقة، كما أنه خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاح للمواطنين في ظل الحرب العالمية في توفير اللقاحات، خاصة وأن الدول المنتجة تستأثر القدر الأكبر من اللقاح.



وناشد عضو الشيوخ، المواطنين سرعة التسجيل للحصول على اللقاح، على أن تظل الإجراءات الاحترازية هى خط الدفاع الأول في مكافحة الفيروس، وأن يكون هناك حرص من الجميع على التكاتف لتجاوز الأزمة بأقل الخسائر.



• نائب بالشيوخ: مصر بذلت جهودًا إقليمية رائدة في مجال مكافحة الهجرة الغير الشرعية



قال النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر بذلت جهودًا إقليمية رائدة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبا وغيرها، مشيدًا بما قالته السفيرة، نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، من أن مصر نجحت تماما في ايقاف ظاهرة الهجرة غير الشرعية إليها، وأنه لم تخرج أى مركب هجرة غير شرعية من المياه المصرية منذ عام 2016، وذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية.



وتابع عضو مجلس الشيوخ، قائلًا: أنه بينما تخرج يوميا وفي دول عدة تطل على المتوسط، مراكب هجرة غير شرعية يوميا ويغرق الآلاف سنويا في البحر وتعاني أوروبا من هذه الظاهرة، موضحًا أن مصر تصدت لها تمامًا وأصبح خروج مراكب الموت أو الهجرة غير الشرعية من البلاد أمرا مستحيلا.



وأشار النائب إلي أن ذلك يعود الى رؤية وطنية شاملة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، ويؤكد قوة أجهزة الدولة المصرية على كافة المستويات في منع مراكب الهجرة غير الشرعية من الخروج من مصر، مؤكدًا أن السنوات الماضية شهدت كذلك افتتاح آلاف من المشاريع العملاقة وكلها أتاحت فرص عمل كبيرة للشباب في الداخل المصري.