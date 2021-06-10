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التعليم العالي تكشف آخر تطورات الجامعات التكنولوجية الجديدة في مصر (فيديو)

الخميس 10/يونيو/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن ملف التعليم يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية وهذا انعكس في أكثر من محور، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار وصل من 22 مليار إلى 65 مليار جنيه.

وأضاف "عبد الغفار" في اتصال هاتفي على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الخميس أن التطور وصل إلى الدخول في قطاعات جديدة لم تكن موجودة من قبل جامعات دولية جديدة بإضافة جامعة الملك سالمان والجلالة والمنصورة الجديدة والعلمين وجامعات لها شراكات دولية مع كبرى الجامعات العالمية.

وأشار إلى أنه تم تقديم برامج تعليمية حديثة بالإضافة إلى الجامعات التكنولوجية والاستعداد حاليًا إلى إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة بالإضافة إلى ضخ الاستثمار الأجنبي في التعليم، موضحًا أن عدد الجامعات منذ 2014 كانت 23 جامعة وصلت إلى 27 جامعة حكومية بأعداد كليات وصلت إلى 500 كلية.

ولفت إلى أن عدد الجامعات الخاصة كانت 18 جامعة عام 2014 وصلت على 36 جامعة، وكانت عدد الأبحاث منذ عام 2014 15 ألف منشور علمي وصلت إلى 32 ألف بحث وأصبحت مصر تحتل المركز الـ30 على مستوى النشر الدولي، كما وصل عدد الطالب الوافدين إلى 88 ألف طالب للدراسة في مصر.

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