تعرف على موعد مباراة البرازيل الأولى في كوبا أمريكا

يستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره فنزويلا يوم الأحد المقبل ١٣ يونيو ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس كوبا أمريكا.





وستلعب مباراة منتخب البرازيل ضد نظيره فنزويلا يوم الأحد المقبل في بطولة كأس كوبا أمريكا في تمام الساعة الحادي عشر مساءا بتوقيت القاهرة.





وستذاع مباراة منتخب البرازيل ضد نظيره فنزويلا يوم الأحد المقبل في بطولة كأس كوبا أمريكا على قناة "بي إن سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.





ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة كوبا أمريكا رفقة كل من منتخب فنزويلا وكولومبيا وبيرو والإكوادور.



