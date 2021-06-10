Advertisements

موسيماني يجهز بديل طاهر لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا

الخميس 10/يونيو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

يعمل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لتحضير بديل طاهر محمد طاهر للدفع به أمام الترجي الرياضي التونسي بدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بديل طاهر محمد طاهر أمام الترجي التونسي

ويجهز المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الثنائي جونيور أجايي ومحمود كهربا لمشاركة أحدهما أساسيا في مبارة الترجي بذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 19 يونيو الجاري.

وكان طاهر محمد طاهر قد اشتكى من الإصابة في الأنكل التي حرمته من المشاركة في تدريبات المنتخب المصري الأولمبي،  ضمن تحضيرات شوقي غريب لخوض دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو 2020 في يوليو المقبل.

وينوي الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الدفع بخدمات أحد الثنائي أجايي وكهربا بشكل أساسي في مباراة الذهاب لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي الرياضي التونسي بملعب رادس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني طاهر محمد طاهر الأهلي

أخبار تهمك

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ ساعة و 24 دقيقة

أول رد فعل للمدرسة.. التفاصيل الكاملة لواقعة "طفلة الكيرلي"

منذ ساعة و 19 دقيقة

صفقة غير متوقعة مطلوبة في برشلونة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

لمدة 15 يوما.. غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقا) بالاتجاهين لأعمال صيانة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ يوم

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقته الذهبية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

إيمان البحر درويش مُتهم بالتحريض على الفوضى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يزف بشرى سارة للأهلي قبل لقاء الترجي

منذ ساعة و 15 دقيقة

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ يوم

عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

موسيماني يضع خطة تطوير الأهلي.. طالع التفاصيل

موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

موسيماني يستقر على ظهير الأهلي أمام صن داونز

موسيماني يستقر على ظهير الأهلي أمام صن داونز

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الترجي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

موسيماني يستقر على نجم الأهلي أمام الترجي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:22 م

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

04:30 م

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

01:01 م

الأهلي يقترب من حسم صفقته الذهبية

07:30 م

عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

06:31 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا