موسيماني يجهز بديل طاهر لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا





يعمل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لتحضير بديل طاهر محمد طاهر للدفع به أمام الترجي الرياضي التونسي بدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





بديل طاهر محمد طاهر أمام الترجي التونسي





ويجهز المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الثنائي جونيور أجايي ومحمود كهربا لمشاركة أحدهما أساسيا في مبارة الترجي بذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 19 يونيو الجاري.





وكان طاهر محمد طاهر قد اشتكى من الإصابة في الأنكل التي حرمته من المشاركة في تدريبات المنتخب المصري الأولمبي، ضمن تحضيرات شوقي غريب لخوض دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو 2020 في يوليو المقبل.





وينوي الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الدفع بخدمات أحد الثنائي أجايي وكهربا بشكل أساسي في مباراة الذهاب لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي الرياضي التونسي بملعب رادس.



