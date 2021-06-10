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نيللي كريم مطلوبة على جوجل والسبب "المدفعجية"

الخميس 10/يونيو/2021 - 09:00 م
نيللي كريم
نيللي كريم
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تصدرت الفنانة نيللي كريم اليوم الخميس الموافق الـ10 من يونيو 2021، "تريند" محرك البحث الشهير جوجل، والسبب فرقة المهرجانات "المدفعجية".

نيللي كريم

واعتلت نيللي كريم صدارة البحث، بعد تصريحات "المدفعجية" حول أغنيتهم الأخيرة "دولا دولا" مع نيللي كريم لم تحقق النجاح الجماهيري الذي كان يتوقعونه أسوة بأغنياتهم السابقة.

نيللي كريم والمدفعجية

وأوضحت فرقة "المدفعجية" أن الأغنية التي شاركوا فيها النجمة نيللي كريم لم تحصد نسبة مشاهدات عالية على موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية نيللي كريم مع المدفعجية

وطرحت نيللي كريم  أغنية "دولا دولا" بالتعاون مع فرقة المدفعجية عبر "يوتيوب"، حيث حققت 410 ألف مشاهدة فقط، ضمن الحلقة الأخيرة من الموسم الأول لبرنامج "هيتايا" الذي تقدمه نيللي كريم.

تعاون نيللي كريم مع المدفعجية

وسبق أن تعاونت نيللي كريم مع فرقة المدفعجية في وقت سابق، في أغنية "مليونير مليونير"، والتي كانت تترا لمسلسل "بـ100 وش" والذي عرض في موسم رمضان 2020 وحققت نجاحًا لافتاً.

فشل أغنية نيللي كريم

وتضم فرقة المدفعجية ديزل، إسلام شندي، سعيد دولسيكا، والذين أكدوا خلال استضافتهم في برنامجthe insider  بالعربي على قناة دبي، أن أغنيتهم مع نيللي كريم "دولا دولا" لم تحقق النجاح المرتقب.

تعاون المدفعجية مع نيللي كريم

وأعربت فرقة المدفعجية عن فخرها بالتعاون مع الفنانة نيللي كريم حيث وصفوها بالـ"سوبر ستار"، رغم عدم نجاح أغنيتهم.

الغناء في حياة نيللي كريم

ومن جهتها، أوضحت نيللي كريم أن الغناء بالنسبة لها "متعة" فقط، مشيرةً إلى سعادتها عندما تعمل ما تريد معلقةً: "مايفرقش معايا حاجة أو إيه اللي هيحصل بعد كده؟ المهم بتبسط، وممكن أغني تاني الفترة الجاية، مفيش مشكلة، اللي بيمثلوا بيغنوا، واللي بيغنوا بيمثلوا".

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