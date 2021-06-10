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مدرب إتيكيت: هناك ثلاث قواعد ذهبية للتعامل مع الآخرين (فيديو)

الخميس 10/يونيو/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت شريهان الدسوقي، مدربة الإتيكيت المعاصر، إن هناك ثلاث قواعد ذهبية للتعامل مع الآخرين عن طريق الإتيكيت، ومنها أولا النقد وثانيا الاعتذار وآخر قاعدة المجاملة، مشيرة إلى أن القواعد الثلاث مرتبطين ببعضهم البعض، خاصة وأن الهدف كيفية النقد بالإتيكيت وكذلك اعتذر بالإتيكيت وحتى المجاملة بالإتيكيت.

وأضافت "الدسوقي"، خلال لقائها مع الإعلامية نورين شحاتة، في برنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن الهدف من تلك القواعد أن أقوم بها دون أن يلاحظ أنني أتنمر على الآخرين من خلال الإتيكيت، مشيرة إلى أن الكلمة الطيبة صدقة بمعنى أنني أقوم بنقد الشخص الذي أمامي بشكل فيه إتيكيت من خلال اختيار الكلمات دون أن أجرحه أو أتنمر عليه.

وتابعت: "قاعدة الإتيكيت يقال فيها أن انتقد الحديث وليس المتحدث"، مشيرة إلى أنه يجب احترام كل وجهة نظر للآخر بشكل به إتيكيت واحترام الآخر دون توجيه أي إساءة بالكلمات ولذا يجب اختيار الكلمات بعناية وخاصة نقد الآخرين.

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